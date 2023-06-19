На Дніпропетровщині затримали співробітника Укрзалізниці, який, як підозрюють, передавав Росії дані про переміщення військової техніки та підрозділів ЗСУ. Про це йдеться в пресрелізі обласної прокуратури, який отримало Суспільне.

За повідомленням, житель Павлограда, підтримуючи ведення повномасштабної війни Росії проти України, налагодив зв'язок з представником генштабу армії РФ.

"До "обов’язків" агента входило інформування ворога щодо кількості, типу, напрямку військової техніки, місцеперебування залізничних мостів, тягових підстанцій та місця дислокації українських військових. Зібрані розвіддані проросійськи налаштований чоловік передавав через месенджери", – сказано в пресрелізі.

Удома в чоловіка вилучили понад тисячу набоїв, які він зберігав без передбаченого законом дозволу.Підозрюваного затримали й взяли під варту без визначення розміру застави.

Справу відкрили за фактами державної зради та незаконного зберігання боєприпасів. Фігуранту загрожує від дванадцяти до п'ятнадцяти років в'язниці з конфіскацією майна.

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