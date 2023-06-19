“Рекомендую кожній людині займатися спортом у будь-якому віці”. Так каже 79-річний вінничанин Сергій Волков. Він — тренер із настільного тенісу. Навчатися до нього приходять учні різного віку. Є й старші за самого тренера. Про важливість спорту у житті, а також про заняття з тенісу чоловік розповів Суспільному.

Сергій Волков їде на роликах на роботу. Фото: Суспільне Вінниця

У будні Сергій Волков приїздить на роботу на Центральний міський стадіон на роликах. Спортом, каже, займається з дитинства. Окрім тенісу, є ще ковзани та плавання.

“Я плаваю по 50 метрів за течією і 50 проти. По 200 метрів”, — каже Сергій Волков.

Спорт допомагає тримати себе в формі і легко пасувати та ловити мʼячі, які летять поза тенісним столом.

“Я стараюся себе тримати в формі. Зараз харчуватися треба помірно. Рекомендую кожній людині займатися спортом у будь-якому віці”, — каже Сергій Волков.

Сергій Волков проводить заняття з тенісу. Фото: Суспільне Вінниця

Робочий день собі обрав з 12 до 19 години. Вартість занять — 100 гривень за годину.

На Центральному міському стадіоні до десятка різноманітних спортивних секцій, розповідає його директор Роман Головащенко, але такий зрілий тренер, як Сергій Волков, один.

“І для ветеранів спорту прекрасно. Ділиться досвідом. Для молоді — цікаво та корисно”, — каже Роман Головащенко.

Фото: Суспільне Вінниця

На перше заняття до Волкова прийшов переселенець Гоша із Харкова. У Вінниці він з квітня 2022 року.

“Я в теніс настільний граю не дуже, але мені сподобалося”, — каже Гоша.

Таких юних вчити особливо приємно, розповідає Сергій Волков. Вони надихають і заряджають позитивом. А ще стимулюють тримати себе в формі.

“Треба думати, як навчити молоде покоління. Хлопці ходять з педуніверситету, харків’яни приходили.”

Заняття з настільного тенісу. Фото: Суспільне Вінниця

Є серед учнів Сергія й однолітки та навіть старші. Такі, як 81-річний Анатолій Терновенко. Заняття для таких, як він, безкоштовне.

“Вчусь, освоюю на старості років. Слабенько поки. Треба більше, частіше. В натяжку”, — каже Анатолій Терновенко.

Проходив повз і вирішив сам спробувати — вінничанин Юрій Василюк. Тренера в такому віці, розповідає, бачить вперше.

“Це дуже цікаво. Лише дізнався, що відкрився корт, що можна прийти, пограти. Трошки вмію, як початківець. Думаю, мої діти будуть приходити займатись. Коли діти, люди бачать, що людина в такому віці грає, і непогано грає, то це надихає”, — каже Юрій Власик.