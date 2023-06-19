Посадовці держгосплісу на Львівщині організували підпільну криптоферму — ДБР

На Львівщині ДБР викрило підпільний дата-центр з майнінгу криптовалют. Криптоферму облаштували на базі службових приміщеннь філії "Рава-Руське лісове господарство" ДСЛП "Ліси України". Про це повідомили на сайті ДБР.

За даними слідчих, організували криптоферму колишній директор, який зараз очолює іншу філію, його заступник, який зараз займає посаду директора, головний бухгалтер та інші співробітники.

Обладнання, що забезпечило роботу нелегального майнінг-центру, встановили рік тому. Згенеровану криптовалюту зберігали у спеціально створених криптогаманцях посадовців. За витрачену електроенергію сплачували з бюджету державного підприємства, а посадовці отримували чистий прибуток — приблизно 4 мільйони гривень. За попередніми підрахунками робота підпільної криптоферми завдала збитків на понад 1,5 мільйони гривень.

"Також, через систематичне перевантаження комунальних мереж відбувалося знеструмлення та масштабні перебої з енергопостачанням житлових об’єктів і критичної інфраструктури", — йдеться у повідомленні ДБР.

Криптоферма на базі службового приміщення філії "Рава-Руське лісове господарство" ДСЛП "Ліси України". Фото: ДБР

Слідчі здійснили обшук на підприємстві та виявили речові докази.

"Вилучили технологічне обладнання, що забезпечувало діяльність майнінг-центру, а саме: флеш-накопичувачі, комп’ютери, ноутбуки, мобільні телефони, відеокарти, блоки живлення, материнські плати, процесори, жорсткі диски, охолоджувачі для процесорів, перехідники, сервери та диски на яких зберігається безперебійне відеоспостереження, а також документи, що підтверджують злочинну діяльність", — повідомляють у ДБР.

Орієнтовна вартість вилученого обладнання та комп’ютерної техніки становить понад 3 мільйони гривень.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом розтрати державного майна (ч. 4 ст. 191 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 8 років. Співробітники ДБР встановлюють всіх причетних до роботи нелегальної криптоферми та призначили низку експертиз.