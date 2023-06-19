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Драгер зашкалював: на Тернопільщині затримали двох нетверезих водіїв
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Драгер зашкалював: на Тернопільщині затримали двох нетверезих водіїв

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Драгер зашкалював: на Тернопільщині затримали двох нетверезих водіїв
Фото: Патрульна поліція Тернопільщини

На Тернопільщині затримали двох нетверезих водіїв, у яких вміст алкоголю в крові перевищував шкалу Драгера. Про це повідомили на сторінці Патрульної поліції Тернопільщини.

Один із водіїв їхав автомобілем Volkswagen. Патрульні зупинили його за порушення правил дорожнього руху на дорозі М-30 Стрий — Ізварине. Під час спілкування з кермувальником, правоохоронці зрозуміли, що він нетверезий.

Автомобіль на дорозі
Автомобіль Volkswagen, яким кермував нетверезий водій. Фото: Патрульна поліція Тернопільщини

"Другого водія за кермом автомобіля Daewoo, патрульні виявили, отримавши повідомлення на лінію "102". Заявник розповів, що кермувальник ймовірно перебуває в стані сп'яніння, бо суттєво порушує правила дорожнього руху. Інспектори розшукали та зупинили водія і також, розмовляючи з ним, побачили, що він нетверезий. В обох випадках патрульні запропонували чоловікам пройти огляд на визначення стану алкогольного сп'яніння за допомогою алкотесту Драгер. Водії погодилися. Показники перевищували вимірювальний діапазон приладу", — йдеться у повідомленні.

Автомобіль
Автомобіль Daewoo, яким кермував нетверезий водій. Фото: Патрульна поліція Тернопільщини

За інформацією патрульних, на нетверезих водіїв склали адмінматеріали та відсторонили чоловіків від керування транспортними засобами.

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