На Тернопільщині затримали двох нетверезих водіїв, у яких вміст алкоголю в крові перевищував шкалу Драгера. Про це повідомили на сторінці Патрульної поліції Тернопільщини.

Один із водіїв їхав автомобілем Volkswagen. Патрульні зупинили його за порушення правил дорожнього руху на дорозі М-30 Стрий — Ізварине. Під час спілкування з кермувальником, правоохоронці зрозуміли, що він нетверезий.

Автомобіль Volkswagen, яким кермував нетверезий водій. Фото: Патрульна поліція Тернопільщини

"Другого водія за кермом автомобіля Daewoo, патрульні виявили, отримавши повідомлення на лінію "102". Заявник розповів, що кермувальник ймовірно перебуває в стані сп'яніння, бо суттєво порушує правила дорожнього руху. Інспектори розшукали та зупинили водія і також, розмовляючи з ним, побачили, що він нетверезий. В обох випадках патрульні запропонували чоловікам пройти огляд на визначення стану алкогольного сп'яніння за допомогою алкотесту Драгер. Водії погодилися. Показники перевищували вимірювальний діапазон приладу", — йдеться у повідомленні.

Автомобіль Daewoo, яким кермував нетверезий водій. Фото: Патрульна поліція Тернопільщини

За інформацією патрульних, на нетверезих водіїв склали адмінматеріали та відсторонили чоловіків від керування транспортними засобами.