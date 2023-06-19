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На Львівщині рятувальники витягнули собаку з каналізаційного люка
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На Львівщині рятувальники витягнули собаку з каналізаційного люка

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На Львівщині рятувальники витягнули собаку з каналізаційного люка
Фото: ГУ ДСНС у Львівській області

У Самбірському районі Львівщини у неділю, 18 травня, рятувальники витягнули з каналізаційного колодязя собаку. Пес на кличку Мухтар не міг вибратися самостійно. Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Львівській області.

"18 червня о 22:22 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в с. Стрілковичі на вул. Самбірській, Самбірського району в каналізаційний колодязь, глибиною близько 3 м, впала собака та не може самостійно вибратись", — повідомили у ГУ ДСНС Львівщини.

Господар собаки звернувся за допомогою до рятувальників.

"Після прибуття на місце події, рятувальники зустріли засмученого господаря, який сам намагався витягти свого вірного друга Мухтара, але безуспішно. Пожежно-рятувальним відділенням тварину було витягнуто на поверхню", — розповіли рятувальники.

З собакою все добре. Її передали власнику.

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