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У Черкасах відсудили власність росіянина, який забезпечував харчами Путіна та силовиків РФ
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У Черкасах відсудили власність росіянина, який забезпечував харчами Путіна та силовиків РФ

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У Черкасах відсудили власність росіянина, який забезпечував харчами Путіна та силовиків РФ
Фото Державного бюро розслідувань

У Черкасах відсудили власність вартістю понад 100 мільйонів гривень, яка належить громадянину Росії. Її передадуть до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, повідомила Суспільному речниця Черкаської обласної прокуратури Богдана Кулик.

Підприємство одне з основних торговельних майданчиків на території обласного центру під продаж промислових товарів, будматеріалів, продуктів харчування, медичного устаткування тощоу Черкасах, засновником та співвласником якого є громадянин Росії, займається ринком нерухомості. Його власник — росіянин, власник понад 15 підприємств, що зареєстровані на території Росії, розповіла Богдана Кулик:

"Їхні філії працюють в тимчасово окупованому Криму. Звідти постачаються продукти та вироби медичного призначення російським силовим структурам. Підприємства сплачують податки та інші обов’язкові платежі до бюджету Росії. З нього спрямовуються кошти на потреби збройних сил Росії, що вчиняють воєнні злочини в Україні".

Підприємцю інкримінують фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, а також пособництва державі-агресору згідно з ч. 3 ст. 110-2, ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України.

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