На Донеччині загинув військовий з Івано-Франківщини Володимир Переклита

На Донеччині загинув військовослужбовець з Івано-Франківщини Володимир Переклита. Про це повідомили на Facebook-сторінці Тисменицької міської ради.
Володимир Переклита народився 11 серпня 1975 року у селі Липівка Тисменицької громади. У 2022 році боєць вступив до війська. На фронті був водієм десантно-штурмового відділення 79 окремої десантно-штурмової бригади.
Володимир Переклита загинув 15 червня 2023 року в Новомихайлівці Донецької області.
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