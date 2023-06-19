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На Донеччині загинув військовий з Івано-Франківщини Володимир Переклита
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На Донеччині загинув військовий з Івано-Франківщини Володимир Переклита

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На Донеччині загинув військовий з Івано-Франківщини Володимир Переклита
Фото: Суспільне Івано-Франківськ

На Донеччині загинув військовослужбовець з Івано-Франківщини Володимир Переклита. Про це повідомили на Facebook-сторінці Тисменицької міської ради.

Володимир Переклита народився 11 серпня 1975 року у селі Липівка Тисменицької громади. У 2022 році боєць вступив до війська. На фронті був водієм десантно-штурмового відділення 79 окремої десантно-штурмової бригади.

Володимир Переклита загинув 15 червня 2023 року в Новомихайлівці Донецької області.

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