Київський фунікулер відновив свою роботу

Столичний фунікулер відновив свою роботу. Про це повідомляє у Telegram пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"КП "Київпастранс" дякує киянам за розуміння та терпіння",— йдеться у повідомленні.

Сьогодні зранку повідомлялося, що у Києві через технічні причини тимчасово призупинили рух фунікулера.

Що відомо про ремонт і будівництво доріг у Києві

У 2023 році у Києві продовжується реконструкція та будівництво на ділянках Київської кільцевої дороги, реконструкція Шулявського шляхопроводу та розвиток столичного метрополітену. Фінансування робіт буде вдвічі меншим, ніж до війни.

У столиці на проспекті Воскресенському частково обмежують рух транспорту до 30 вересня. У рамках ремонту на асфальтове покриття нанесуть захисний шар

У місті на вул. Митрополита Липківського триває капітальний ремонт: рух частково обмежили до 15 липня. На першому етапі покриття оновлюють на ділянці від вул. Гетьмана Скоропадського (колишня вул. Льва Толстого) до вул. Г. Кірпи.

У Києві перекрили рух транспорту до 30 червня на частині вулиці Ентузіастів. Там дорожники відновлюють реконструкцію.

У Києві із 13 червня розпочалася реконструкція Дегтярівського шляхопроводу. Орієнтовно роботи триватимуть до 30 листопада. На розв’язці рух організують за принципом турбіни, і проїзд забезпечать в усі напрямки. Також працюватимуть тимчасові світлофори.

У Києві на вулиці Щусєва в Шевченківському районі дорожники облаштували смугу для громадського транспорту. Її протяжність 2,4 км в обох напрямках. Смуга дасть змогу громадському транспорту уникати заторів та пришвидшить рух автобусів і тролейбусів.