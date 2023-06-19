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Яким буде пам'ятник на честь загиблих військових у Вараші на Рівненщині — влада показала проєкт
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Яким буде пам'ятник на честь загиблих військових у Вараші на Рівненщині — влада показала проєкт

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Яким буде пам'ятник на честь загиблих військових у Вараші на Рівненщині — влада показала проєкт
Візуалізація проєкту пам'ятного знаку загиблим Героям Вараської громади/ Фото: Вараська міськрада

У місті Вараш на Рівненщині показали проєкт пам'ятного знаку загиблим військовим з громади. Про це повідомили у міськраді. У відділі архітектури та містобудування розповіли, як виглядатиме пам'ятник та що наразі потребують.

Архітектори розробляють візуалізацію пам'ятного знаку, складають відповідні розрахунки та шукають потенційного виконавця роботи. Пам'ятник планують розмістити у центрі міста — перед будівлею міськради.

"Червоно-чорна вишиванка символізує код міста Вараш. У проєкції зверху пам'ятник у вигляді хреста, загальний вигляд – свічка. На бічних ребрах хреста будуть викарбувані прізвища, дати народження і смерті наших героїв. У майбутньому будемо докарбовувати – ми розуміємо, що війна ще не закінчилася", — розповіла в.о. начальника відділу архітектури та містобудування Наталія Колесінська.

Проєкт пам'ятника на честь загиблих військових у Вараші
Наталія Колесінська показує проєкт/ Фото: скрин з відео Вараської міськради

На Рівненщині встановляють пам'ятник на честь загиблих військових однієї із громад
Проєкт пам'ятного знаку/ Фото: скрин з відео Вараської міськради

Наталія Колесінська додала, що наразі визначають вартість проєкту та шукають потенційного виконавця робіт:

"Попередньо контактували із майстернею у Костополі. На жаль, там не мають технічної можливості реалізувати наш задум. Отже, ми звернулися до майстерні у Коростишеві, пообіцяли докладно розглянути нашу пропозицію. Якщо і вони відмовлять, то й надалі будемо шукати потенційних виконавців".

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