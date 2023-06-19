Помер військовослужбовець із Вільнянська Запорізької області Віталій Пушняк. Понад місяць лікарі боролися за його життя, та травми, отримані на війні, виявилися несумісні з життям.

Про це сьогодні, 19 червня, повідомили у Вільнянській міській раді.

Віталій народився у Запоріжжі, виріс та проживав у Вільнянську Запорізької області:

"У 2014 році Віталій закінчив 9 класів гімназії "Світоч" і вступив до Вільнянського професійного ліцею. Потім вчився у Вінницькому професійному училищі на пожежника, у 2020 році пішов служити за контрактом. Після повномасштабного вторгнення служив у 53-тій окремій механізованій бригаді імені князя Володимира Мономаха", – йдеться у повідомлені.

8 травня поблизу села Тоненьке Донецької області Віталій отримав поранення:

"Лікарі в Національному інституті хірургії та трансплантології імені Шалімова боролися за життя Віталія більше місяця та не судилося, в ніч на 16 червня молодого захисника не стало ", – зазначають у Вільнянській міськраді.

У Віталія залишилася дружина, батьки та сестра. Захиснику було 24 роки.

Церемонія прощання з Віталієм Пушняком відбудеться 20 червня об 11:00 біля Вільнянського районного будинку культури та дозвілля. Цього ж дня у Вільнянську оголошено день жалоби.

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