Рівень води в нижньому б’єфі Дніпровської ГЕС нижчий за допустимий на 92 см та становить 13 метрів 58 см. Від дня підриву Каховської ГЕС води менше на 3 метри 58 см.

Про це сьогодні, 19 червня, повідомили в Запорізькій ОВА.

У верхньому б’єфі Дніпровської ГЕС рівень води знизився на 9 сантиметрів, та перебуває в межах норми — 51 метр 14 см.

Рівень води в станційному ставку-охолоджувачу ЗАЕС теж в межах норми. Енергоблоки відключені, власні потреби станція забезпечує за допомогою енергосистеми України.

У ЗОВА зазначили, що проблем із питною водою в населення, яке мешкає на території підконтрольній Україні, немає. Вода з-під крана придатна до споживання та відповідає стандартам.

Не зафіксовано й мору риби.

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