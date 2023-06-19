ВійнаНовиниРегіониВідеоТекстиРозслідуванняУкраїна-ЄСВОЄННІ ЗЛОЧИНИ РФКорупціяЗброяCovid-19
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

У Запорізькій області рівень води в нижньому б’єфі Дніпровської ГЕС нижчий за норму на 92 см
ВодаКаховська ГЕСдовкілляРегіони

У Запорізькій області рівень води в нижньому б’єфі Дніпровської ГЕС нижчий за норму на 92 см

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
У Запорізькій області рівень води в нижньому б’єфі Дніпровської ГЕС нижчий за норму на 92 см
р. Дніпро, Запоріжжя, 18 червня 2023. Фото: Суспільне Запоріжжя

Рівень води в нижньому б’єфі Дніпровської ГЕС нижчий за допустимий на 92 см та становить 13 метрів 58 см. Від дня підриву Каховської ГЕС води менше на 3 метри 58 см.

Про це сьогодні, 19 червня, повідомили в Запорізькій ОВА.

У верхньому б’єфі Дніпровської ГЕС рівень води знизився на 9 сантиметрів, та перебуває в межах норми — 51 метр 14 см.

Рівень води в станційному ставку-охолоджувачу ЗАЕС теж в межах норми. Енергоблоки відключені, власні потреби станція забезпечує за допомогою енергосистеми України.

У ЗОВА зазначили, що проблем із питною водою в населення, яке мешкає на території підконтрольній Україні, немає. Вода з-під крана придатна до споживання та відповідає стандартам.

Не зафіксовано й мору риби.

Підписуйтесь на Суспільне Запоріжжя в Telegram та у Viber

Вибір редакції
Президент РФ Володимир Путін і лідер Білорусі Олександр Лукашенко, 9 травня 2023
Ядерна зброя РФ в Білорусі — навіщо Росія її там розміщує та що про це думають білоруси й союзники України
Порятунок людей з Херсона після підриву Каховської ГЕС
"Влада РФ не дала вивезти тварин з "Казкової Діброви". Як триває евакуація на Херсонщині
Наслідки прориву Каховської ГЕС
"Руські вчора тут плавали човнами, свою шосту роту шукали". Як минає третя доба потопу в окупації
Зооволонтери рятують тварин у підтоплених районах Херсона
"Не їмо і не спимо, возимо їх туди-сюди". Як волонтери рятують тварин у Херсоні
Рятувальна операція у Херсоні через підрив Каховської ГЕС
"Не залишайте мене тут". Як місцевих евакуюють у підтопленому Херсоні. Фоторепортаж

Дізнайтесь більше
&quot;Випали з поля зору&quot; — фахівці планують перевірити якість води, яку роздають миколаївські волонтери
"Випали з поля зору" — фахівці планують перевірити якість води, яку роздають миколаївські волонтери
Міністерство охорони здоров'я
МОЗ: Гігієнічним нормам на півдні не відповідають щонайменше 30% проб води, відібраних з поверхневих водойм
У Миколаєві діє заборона на вилов риби та купання у водоймах. Що відомо
У Миколаєві діє заборона на вилов риби та купання у водоймах. Що відомо
Намагався переплисти Південний Буг: на Вінниччині потонув 29-річний хлопець
Намагався переплисти Південний Буг: на Вінниччині потонув 29-річний хлопець
На початок