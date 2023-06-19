ВійнаНовиниРегіониВідеоТекстиРозслідуванняУкраїна-ЄСВОЄННІ ЗЛОЧИНИ РФКорупціяЗброяCovid-19
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Військові РФ обстріляли територію Шалигінського лісництва на Сумщині
ОбстрілиВторгнення Росії в УкраїнуВІЙНАТОП РЕГІОНІВРегіони

Військові РФ обстріляли територію Шалигінського лісництва на Сумщині

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Військові РФ обстріляли територію Шалигінського лісництва на Сумщині
Фото ДП "Ліси України"

ДП "Ліси України" 19 червня повідомило про обстріл території Шалигінського лісництва філії "Шосткинське лісове господарство", який стався на вихідних.

За інформацією лісництва, по Шалигинській громаді було випущено чотири снаряди, один з яких розірвався на території філії "Шосткинське лісове господарство".

Вибухова хвиля вибила вікна, був пошкоджений дах і паркан офісу лісництва. Працівники офісу не постраждали через те, що обстріл стався у вихідні дні.

Що відомо про обстріли Сумщини

  • Пуски ракет з гелікоптера, мінометні та артобстріли — під вогнем з території РФ опинилися 11 громад Сумщини.

Читайте Суспільне у Telegram

Долучайтесь до нашої спільноти у Viber

Підписуйтеся на наш Instagram

Вибір редакції
Президент РФ Володимир Путін і лідер Білорусі Олександр Лукашенко, 9 травня 2023
Ядерна зброя РФ в Білорусі — навіщо Росія її там розміщує та що про це думають білоруси й союзники України
Порятунок людей з Херсона після підриву Каховської ГЕС
"Влада РФ не дала вивезти тварин з "Казкової Діброви". Як триває евакуація на Херсонщині
Наслідки прориву Каховської ГЕС
"Руські вчора тут плавали човнами, свою шосту роту шукали". Як минає третя доба потопу в окупації
Зооволонтери рятують тварин у підтоплених районах Херсона
"Не їмо і не спимо, возимо їх туди-сюди". Як волонтери рятують тварин у Херсоні
Рятувальна операція у Херсоні через підрив Каховської ГЕС
"Не залишайте мене тут". Як місцевих евакуюють у підтопленому Херсоні. Фоторепортаж

Дізнайтесь більше
Російська армія обстріляла Запоріжжя та передмістя — ОВА
Російська армія обстріляла Запоріжжя та передмістя — ОВА
Одна людина загинула, троє — поранені: російські військові завдали понад 100 ударів по Сумщині
Одна людина загинула, троє — поранені: російські військові завдали понад 100 ударів по Сумщині
Знищено житловий будинок: росіяни з міномета обстріляли село Карповичі, що на прикордонні Чернігівщини
Знищено житловий будинок: росіяни з міномета обстріляли село Карповичі, що на прикордонні Чернігівщини
Російські війська вкотре обстріляли Оріхів Запорізької області: є поранена
Російські війська вкотре обстріляли Оріхів Запорізької області: є поранена
На початок