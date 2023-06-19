Військові РФ обстріляли територію Шалигінського лісництва на Сумщині

ДП "Ліси України" 19 червня повідомило про обстріл території Шалигінського лісництва філії "Шосткинське лісове господарство", який стався на вихідних.
За інформацією лісництва, по Шалигинській громаді було випущено чотири снаряди, один з яких розірвався на території філії "Шосткинське лісове господарство".
Вибухова хвиля вибила вікна, був пошкоджений дах і паркан офісу лісництва. Працівники офісу не постраждали через те, що обстріл стався у вихідні дні.
Що відомо про обстріли Сумщини
- Пуски ракет з гелікоптера, мінометні та артобстріли — під вогнем з території РФ опинилися 11 громад Сумщини.
- Дві людини загинули, дві отримали поранення: російські військові завдали понад 200 ударів по Сумщині.
Читайте Суспільне у Telegram
Долучайтесь до нашої спільноти у Viber
Підписуйтеся на наш Instagram