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ДТП у Черкасах: четверо травмованих, серед них трирічна дитина
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ДТП у Черкасах: четверо травмованих, серед них трирічна дитина

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ДТП у Черкасах: четверо травмованих, серед них трирічна дитина
Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкащини, ДТП в Черкасах 19 червня

Дорожньо-транспортна пригода сталася у Черкасах на перехресті вулиць Гоголя і Франка. Чотирьох людей з травмами шпиталізували, розповіла Суспільному речниця Центру екстреної допомоги та медицини катастроф Анастасія Столбова.

"Виклик у диспетчерську надійшов 19 червня о 9:14. Свідок ДТП повідомив, що зіштовхнулось два автомобілі та троє учасників, із яких двоє дорослих та одна дитина, потребують невідкладної допомоги", —деталізувала Анастасія.

На виклик виїжджали дві бригади екстренки, додала речниця:

"По приїзду на місце ДТП медики з'ясували, що допомоги потребують троє дорослих та дитина. У всіх учасників ДТП медики попередньо діагностували закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку. 45-річну жінку та 46-річного чоловіка госпіталізовано у Третю міську лікарню. 27-річного чоловіка з 3-річною дитиною, з попередньо ситуаційною реакцією, доставили до Черкаської обласної лікарні".

ДТП у Черкасах: четверо травмованих, серед них трирічна дитина
Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкащини

ДТП у Черкасах: четверо травмованих, серед них трирічна дитина
Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкащини

На місці працювали правоохоронці, Суспільне звернулося по коментар в пресслужбу ГУ поліції області. Подробиці ДТП — згодом.

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