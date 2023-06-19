ДТП у Черкасах: четверо травмованих, серед них трирічна дитина

Дорожньо-транспортна пригода сталася у Черкасах на перехресті вулиць Гоголя і Франка. Чотирьох людей з травмами шпиталізували, розповіла Суспільному речниця Центру екстреної допомоги та медицини катастроф Анастасія Столбова.

"Виклик у диспетчерську надійшов 19 червня о 9:14. Свідок ДТП повідомив, що зіштовхнулось два автомобілі та троє учасників, із яких двоє дорослих та одна дитина, потребують невідкладної допомоги", —деталізувала Анастасія.

На виклик виїжджали дві бригади екстренки, додала речниця:

"По приїзду на місце ДТП медики з'ясували, що допомоги потребують троє дорослих та дитина. У всіх учасників ДТП медики попередньо діагностували закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку. 45-річну жінку та 46-річного чоловіка госпіталізовано у Третю міську лікарню. 27-річного чоловіка з 3-річною дитиною, з попередньо ситуаційною реакцією, доставили до Черкаської обласної лікарні".

Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкащини

Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкащини

На місці працювали правоохоронці, Суспільне звернулося по коментар в пресслужбу ГУ поліції області. Подробиці ДТП — згодом.

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