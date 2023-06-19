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Спека. На Миколаївщині протягом тижня очікується до 30 градусів тепла
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Спека. На Миколаївщині протягом тижня очікується до 30 градусів тепла

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Спека. На Миколаївщині протягом тижня очікується до 30 градусів тепла
Рexels

На Миколаївщині з 22-го до 25-го червня синоптики прогнозують підвищення денних температур до +25...+30 градусів тепла. На території області тільки 21-го червня можливі короткочасні грозові дощі.

Про це кореспондентам Суспільного розповіла черговий синоптик Миколаївського гідрометеорологічного центру Тамара Волошина.

За словами Тамари Волошиної, протягом тижня буде спекотно, денна температура сягатиме до +25…+30 градусів, а вночі +15…+20 градусів. 21-го червня можливі короткочасні грозові дощі.

"Протягом тижня збережеться спекотна погода. Сильного вітру не очікуємо. Вдень 21-го червня місцями можуть бути окремі короткочасні грозові дощі. А так переважно (весь тиждень — ред.) без опадів. При грозах може бути поривчастий вітер", — розповіла Тамара Волошина.

Протягом тижня переважатиме північно-східний вітер — 5-10 м/с.

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