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Обстріли Донеччини за добу: 37 обстрілів Вугледара та удари по Кураховому
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Обстріли Донеччини за добу: 37 обстрілів Вугледара та удари по Кураховому

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Обстріли Донеччини за добу: 37 обстрілів Вугледара та удари по Кураховому
Курахівська громада, 13 травня. Фото: Facebook / Роман Падун

Вночі окупанти завдали удару по селу Рай-Олександрівка Краматорського району. Про це розповів начальника Донецької ОВА Павла Кириленко.

Серед ночі росіяни обстріляли Рай-Олександрівку Миколаївської громади — зруйновано будинок.

На Волноваському напрямку Вугледар зазнав 6 ракетних ударів та 31 артобстрілу.

На Донецькому напрямку РФ 7 разів обстріляв Курахівську громаду — під вогнем Курахове і Гостре. Пошкоджено 6 приватних будинків.

На Горлівському напрямку у Торецькій громаді пошкоджено 8 будинків: 5 у Торецьку, 2 у Нью-Йорку і 1 у Неліпівці. У Часовоярській громаді пошкоджено 6 будинків.

На Лисичанському напрямку відбулися 4 обстріли Лиманської громади.

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