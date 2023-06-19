«Поспішав жити»: у Полтаві попрощалися із загиблим бійцем Олександром Пронькіним

У Полтаві попрощалися з воїном Олександром Пронькіним, який загинув на російсько-українській війні. Сталося це 13-го червня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу села Березники Харківської області. Про це Суспільному повідомив речник обласного ТЦК та СП Роман Істомін.

Військовий загинув 13-го червня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу села Березники Харківської області, повідомив речник обласного терцентру комплектування Роман Істомін.

Портрет Олександра Пронькіна. Фото: Суспільне Полтава

Попрощатися із бійцем прийшов його побратим Андрій Гнед.

"Нас призивали всіх з однієї частини, сформували батальйон, роту і відразу поїхали ми під Фастів. Що я запам’ятав? Він постійно чимось займався, невідмовна людина. Якщо щось потрібно, то міг дістати: форму, одяг, бронежилети замовити", - пригадує побратим загиблого Олександра Пронькіна Андрій Гнед.

Воїн проживав у селищі Опішня Полтавського району. До лав Збройних сил потрапив у березні 2022 року. Для цього повернувся з-за кордону, говорить його друг Максим Пілатов.

Із Олександром Пронькіним прощаються біля Свято-Успенського собору у Полтаві. Фото: Суспільне Полтава

"Там у нього був свій маленький бізнес. Як тільки почалася війна, він повернуся і приєднався до лав, став на захист України. Розповідав, як він з Польщі добирався до Полтави. Як потрапив в оточення у Києві, як втік з Києва, під обстріли потрапив, під танки. Його наші хлопці вивели (з оточення – ред.). Казав: «Я хочу воювати». І відразу став на облік та пішов. Він завжди поспішав жити", - говорить друг загиблого Олександра Пронькіна Максим Пілатов.

Олександр служив на посаді гранатометника окремої танкової Залізної бригади. Мав звання молодший сержант.

Поховали 41-річного військового у селищі Опішня, де він і проживав.

У нього залишилися мати, брат, сестра, дружина та діти.

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