«Поспішав жити»: у Полтаві попрощалися із загиблим бійцем Олександром Пронькіним

У Полтаві попрощалися з воїном Олександром Пронькіним, який загинув на російсько-українській війні. Сталося це 13-го червня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу села Березники Харківської області. Про це Суспільному повідомив речник обласного ТЦК та СП Роман Істомін.
Військовий загинув 13-го червня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу села Березники Харківської області, повідомив речник обласного терцентру комплектування Роман Істомін.
Попрощатися із бійцем прийшов його побратим Андрій Гнед.
"Нас призивали всіх з однієї частини, сформували батальйон, роту і відразу поїхали ми під Фастів. Що я запам’ятав? Він постійно чимось займався, невідмовна людина. Якщо щось потрібно, то міг дістати: форму, одяг, бронежилети замовити", - пригадує побратим загиблого Олександра Пронькіна Андрій Гнед.
Воїн проживав у селищі Опішня Полтавського району. До лав Збройних сил потрапив у березні 2022 року. Для цього повернувся з-за кордону, говорить його друг Максим Пілатов.
"Там у нього був свій маленький бізнес. Як тільки почалася війна, він повернуся і приєднався до лав, став на захист України. Розповідав, як він з Польщі добирався до Полтави. Як потрапив в оточення у Києві, як втік з Києва, під обстріли потрапив, під танки. Його наші хлопці вивели (з оточення – ред.). Казав: «Я хочу воювати». І відразу став на облік та пішов. Він завжди поспішав жити", - говорить друг загиблого Олександра Пронькіна Максим Пілатов.
Олександр служив на посаді гранатометника окремої танкової Залізної бригади. Мав звання молодший сержант.
Поховали 41-річного військового у селищі Опішня, де він і проживав.
У нього залишилися мати, брат, сестра, дружина та діти.
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