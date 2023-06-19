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На Миколаївщині протягом тижня народились 94 немовля
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На Миколаївщині протягом тижня народились 94 немовля

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На Миколаївщині протягом тижня народились 94 немовля
Ілюстративне фото. Рexels

Протягом тижня, з 12 по 18 червня 2023 року, у Миколаївській області народились 94 дитини. З них одна двійня.

Про це повідомляється на сайті управління охорони здоров'я Миколаївської обласної військової адміністрації.

Серед немовлят, які побачили світ протягом тижня, що минув, 46 дівчаток та 48 хлопчиків. Із найменшою вагою 1860 грамів народилася дитина в КНП Миколаївської міської ради "Пологовий будинок №3".

У пологових будинках обласного центру за тиждень, з дев'ятого по 16 червня, зʼявилися на світ 47 малюків. Серед немовлят — 25 хлопчиків та 22 дівчинки.

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