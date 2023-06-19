Понад 300 громадян Пакистану загинули після того, як біля берегів Греції затонув переповнений рибальський траулер з мігрантами на борту.

Про це пише CNN із посиланням на голову Сенату Пакистану Мухаммада Садік Санджрані.

"Наші думки і молитви з вами… Цей жахливий випадок підкреслює нагальну необхідність звернути увагу на нелегальну контрабанду людей", — заявив Саджрані.

Зазначається, що інцидент стався минулого тижня, однак цифри щодо постраждалих у Пакистані назвали лише вчора, 18 червня. Грецька влада наразі не підтвердила кількість загиблих.

ЗМІ повідомляють, що на момент аварії на човні перебували близько 750 чоловіків, жінок і дітей. За даними "Голосу Америки", станом на 18 червня було врятовано 104 людини та знайдено 78 тіл загиблих. Пошуки продовжуються.

Раніше біля італійського острова Лампедуза затонув човен з мігрантами з Африки.

26 березня, вже сталася подібна катастрофа: поблизу узбережжя Тунісу потонули човни з африканськими мігрантами, які намагались дістатись узбережжя Італії. Внаслідок інциденту загинули щонайменше 29 людей.

26 лютого поблизу узбережжя південної італійської провінції Калабрія під час шторму потонув ще один човен, на якому перебували мігранти. Внаслідок події загинули щонайменше 58 людей.