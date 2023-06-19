У Львові інструктори з Франції навчали медиків та рятувальників зі Львова та Харкова як діяти в разі хімічної атаки. Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Для учасників навчань змоделювали надзвичайну ситуацію, пов’язану з хімічною небезпекою, через що постраждали люди, розповіли у пресслужбі рятувальників Львівщини.

"Рятувальники виконали процедуру деконтамінації, щоб забезпечити безпеку постраждалих. Після деконтамінації, яка полягає у видаленні забруднюючих речовин з одягу, рятувальники передали постраждалих медикам для надання необхідної медичної допомоги. Медики, отримавши постраждалих, вживали необхідні заходи для стабілізації їх стану та лікування. Вони оцінили серйозність травм та відповідно до своїх професійних навичок надавали необхідну медичну допомогу", — повідомили у ГУ ДСНС у Львівській області

Як діяти в разі хімічної атаки: навчання медиків та рятувальників зі Львова та Харкова. Фото: ГУ ДСНС у Львівській області

У Симуляційному тренінговому центрі невідкладної медицини Mehad Президентка Французького товариства Медицини катастроф Катрін Бертран навчала українських інструкторів.

За словами Рафаеля Пітті, у Львові готують інструкторів, яких потім відправлять на Схід України. Там вони мають готувати медиків до цього ризику.

"Після застосування хімічної зброї в Сирії не було реакції світової спільноти, і росіяни далі застосовують цю зброю. Враховуючи ці ризики, ми повинні приготувати наш медичний персонал до прийому хворих із хімічним ураженням. Ми маємо правильно справитись з цією ситуацією. Хочемо уникнути великої проблеми – паніки, яка може виникнути не тільки серед населення, а й серед медичного персоналу", — додає Рафаель Пітті.

В Україні французькі інструктори проводять низку навчальних курсів.

"З початком війни ми розпочали в Україні навчальні курси з військової хірургії, ультразвукової діагностики, психотравми. Наша ціль – врятувати якомога більше життів. Ми 10 років працювали в Сирії, і росіяни неодноразово використовували хімічну зброю. Тому є такий ризик, у нас був досвід хімічних атак", — розповідає професор та керівник навчальних програм UOSSM France Рафаель Пітті.

У Львові французькі інструктори навчають медиків та рятувальників як діяти в разі хімічної атаки. Фото: ГУ ДСНС у Львівській області

Курси є повністю безкоштовними для учасників і проводяться за підтримки Міністерства закордонних справ Франції та організації La Chaîne de l'Espoir.

"Зі серпня 2022 року на базі нашої лікарні працює симуляційний тренінговий центр. Наші французькі друзі навчають українських лікарів. Завжди треба випереджувати ситуацію. Тому навчання про хімічну безпеку – це дуже актуально", — зазначила медична директорка Лікарні Князя Лева Другого медичного об’єднання Львова Марта Соколовська.

Тренінговий центр створила французька та міжнародна медична і гуманітарна неурядова організація UOSSM France, спільно з організацією La chaine de l'espoir і за підтримки кризового центру Міністерства закордонних справ Франції. Організація відповідає за надання невідкладної медичної допомоги населенню, що постраждало від війни.