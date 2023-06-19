В Івано-Франківську 22-річна жінка впала в каналізаційний колодязь

В Івано-Франківську на вулиці Галицькій рятувальники витягли 22-річну жінку з каналізаційного колодязя. Про це повідомили на сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій в області.

Інформація про те, що жінка впала у каналізаційний колодязь, надійшла на лінію "101" 18 червня о 20:00.

"Її спроби вибратися самостійно були марними. Також не змогли допомогти й перехожі. Вони викликали рятувальників", — ідеться у дописі.

На допомогу вирушили надзвичайники групи рятувальних робіт. З допомогою розкладної драбини вони витягнули жінку з каналізаційного колодязя.

Підписуйтеся на новини Суспільне Івано-Франківськ у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube