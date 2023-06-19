Черкаські пляжі безпечні для купання. Такого висновку дійшли спеціалісти Черкаського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України після крайніх досліджень води та піску. Про це Суспільному розказав його керівник Володимир Папач.

За словами головного державного санітарного лікаря Володимира Папача, нині в області діють шість офіційних пляжів. П'ять – у Черкасах і один – у Ватутіному. Крім того, наявні ще 28 стихійних місць відпочинку на воді.

Від початку пляжного сезону фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб дослідили 64 проби за санітарно-хімічними і мікробіологічними показниками. У семи із них були виявлені відхилення за мікробіологічними показниками. Відтак, утриматися від відпочинку на воді головний санітарний лікар радить уманчанам (на Осташівському ставі), а також смілянам і жашківчанам.

Суспільне Черкаси

Анастасія із сином Владиславом пляжний сезон відкрили 2 тижні тому. До Дніпра приходять, поки сонце не пече:

"До восьмої приходимо і до обіду вже ідемо додому", — розповіла пані Анастасія.

Роман із друзями розповів: тільки прийшли на пляж і одразу — у воду.

"Водичка нормальна, але коли перший раз заходиш, то достатньо холодно, але потім привикаєш, вже нормальна".

Суспільне Черкаси

Цьогоріч у Черкасах для відпочивальників діє п'ять офіційних пляжів: два приватні і три комунальні, пояснив управитель пляжів Володимир Сухомудренко. В міському КП "Благоустрій" він відповідальний за пляжі.

"Все, що ви тут бачите – воно безплатне для користування й обмежується тільки комендантським часом користування пляжами. Усе, що ви тут бачите: душові стійки, лежаки, навіси, в тому числі і медична допомога – все є безоплатне".

Суспільне Черкаси

Окрім зручностей для відпочивальників на пляжах діють ще й рятувальні пости – для їхньої ж безпеки, пояснив пан Володимир. А на Казбетському пляжі цьогоріч облаштували ще й медичний пункт. Поки він є тільки тут.

"Надаємо допомогу будь-якого характеру долікарняну, поки не приїде швидка допомога. Починаючи з 9-ої до 18-ої години людям, які відпочивають на пляжі. Дорослим, діткам", — розповіла фельдшерка Тетяна Ярова.

У кабінеті фельдшерки відвідувачів було небагато. Оскільки старт цьогорічного пляжного сезону затримала заборона купання. У пробах води на початку літа виявили кишкову паличку, пояснив Володимир Сухомудренко. Проте останні дослідження цю заборону скасували.

"Всі пляжі зараз працюють. Отримали дозвіл на відкриття. Пройшли всі медичні і санітарні норми".

Суспільне Черкаси

З метою недопущення епідемічних ускладнень постійний моніторинг стану води і піску на пляжах здійснюють спеціалісти обласного центру контролю та профілактики хвороб, говорить його керівник Володимир Папач:

"Цю роботу ми проводимо не рідше, ніж 2 рази на тиждень. За необхідності кількість будемо корегувати і збільшувати".

Суспільне Черкаси

Нині відпочивати на черкаських пляжах безпечно, пояснив головний санітарний лікар області.

"Безумовно із підвищенням температури навколишнього середовища і води активізуються процеси розвитку біофлори. В тому числі і тих збудників інфекційних захворювань. Якщо є таке забруднення, то існують ризики виникнення тих чи інших інфекційних захворювань, як мікробної природи, зокрема, кишкові інфекції: холера, сальмонельоз, черевний тиф. Вірусної природи: вірусний гепатит, А, ротавірусні інфекції".

Тому Володимир Папач радить уважно стежити за повідомленнями санітарних лікарів, аби відпочинок був приємним і не перетворився на проблему.

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