Спортсмени з Рівненщини здобули шість золотих медалей на чемпіонаті України з легкої атлетики серед людей з інвалідністю. Про це повідомили в обласному регіональному центрі "Інваспорт". Загалом вони вибороли 13 нагород різного ґатунку.

13 по 16 червня у Луцьку проходили змагання з легкої атлетики серед людей з ураженнями опорно-рухового апарату, порушеннями зору та порушеннями розумового і фізичного розвитку.

Область представляли вісім спортсменів, вони здобули 13 нагород.

Спортсмени на чемпіонаті України з легкої атлетики у Луцьку/ Фото: Рівненський регіональний центр "Інваспорт"

Золоті медалі:

Роман Новак, Богдан Опанасюк та Павло Мінаєв у метанні списа;

Андрій Кондратюк у бігу у двох дистанціях — 100 м та 200 м;

Олександра Корева у бігу на дистанції 800 м.

Срібні медалі:

Павло Мінаєв та Богдан Опанасюк у штовханні ядра;

Олександра Корева у бігу на дистанції 400 м;

Діана Дейнеко у бігу у двох дистанціях — 100 м та 200 м.

Бронзові медалі:

Євген Котух у бігу на дистанції 800 м;

Анна Крупич у бігу на дистанції 100 м.

До змагання спортсменів готували тренери "Інваспорту" та обласної дитячо-юнацької спортивної школи для осіб з інвалідністю Світлана Станко та Олег Зуєв.

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