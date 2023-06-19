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У Голопристанській громаді на лівобережжі Херсонщини залишаються підтопленими три населені пункти
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У Голопристанській громаді на лівобережжі Херсонщини залишаються підтопленими три населені пункти

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У Голопристанській громаді на лівобережжі Херсонщини залишаються підтопленими три населені пункти
Херсонщина. У Зимівнику затоплений город місцевих жителів, 12 червня 2023 року Фото: Суспільне Херсон

Станом на ранок 19 червня 2023 року у Голопристанській громаді залишаються підтопленими східна та центральна частина міста, села Кардашинка та Кохани, рівень води в низинах - від 0,5 до 1 м. Про це у Telegram повідомила Голопристанська МВА.

За її даними, у Великій та Малій Кардашинці проїзд майже до всіх вулиць доступний. Люди самостійно доставляють овочі, хліб та питну воду. В населених пунктах, які потрапили в зону підтоплення магазини не працюють, овочі на городах вимокли, ліки відсутні, медична допомога відсутня.

Газо- та електропостачання лише в мікрорайонах, які не зазнали підтоплення. Російський зв'язок в Голій Пристані відсутній другу добу, в інших населених пунктах зв'язок нестабільний.

Станом на вечір 18 червня офіційно відомо про загибель 17 людей внаслідок підриву російською армією Каховської ГЕС.

У Бериславському районі станом на вечір 18 червня підтопленими внаслідок підриву Каховської ГЕС залишаються два житлові будинки у Калинівській громаді та дві насосні станції на території Тягинської громади.

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