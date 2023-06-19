У Свято-Георгіївському чоловічому монастирі на Козацьких Могилах освятили ікону для 104 бригади територіальної оборони Рівненщини. Обряд провели 18 червня під час вшанування пам'яті загиблих козаків у битві під Берестечком, повідомили у пресслужбі бригади. Ідею образу створили у капеланській службі, а освятив її предстоятель ПЦУ Епіфаній.

Майстром став солдат бригади, а в цивільному житті — іконописець Тимофій Папірний. Митець розписував храми та іконостаси.

"За покровительку обрали Пресвяту Богородицю, яка ще за козацьких часів виступала заступницею українського війська та захисницею від ворога. Автор ікони розробив унікальний сюжет на прохання військових, дещо модернізувавши традиційну іконографію,— йдеться у повідомленні.

Фото: 104 бригада ТрО

Під святим покровом-омофором митець зобразив захисників України різних часів: козаків, воїнів УПА та сучасних українських героїв. На полотні описані дві святині Рівного — Свято-Покровський та Свято-Воскресенський собори.

Фото: 104 бригада ТрО

Митрополит Епіфаній зазначив, що ПЦУ та військові священнослужителі-капелани завжди молитимуться й духовно підтримуватимуть українських воїнів.

Фото: 104 бригада ТрО

Командир бригади підполковник Сергій Каспров вручив Епіфанію та митрополиту Рівненському і Острозькому Іларіону пам'ятні дошки.

Фото: 104 бригада ТрО

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