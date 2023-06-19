Дніпрянин Олександр Кошляк став бронзовим призером Кубка Європи з дзюдо в категорії 73 кілограми. Про це повідомили в Федерації дзюдо України.

Це перший міжнародний успіх дніпрянина у 2023 році, а загалом — третя нагорода в кар’єрі з Кубків Європи. Олександра тренують Артем та Андрій Блошенки.

Змагання проходять у словенському місті Подчетртек. На шляху до нагороди дніпрянин Олександр Кошляк здолав суперників з Норвегії, Італії та Швейцарії.

За два змагальні дні на Кубку Європи в Подчетртеку збірна України виборола 13 медалей та посіла перше загальнокомандне місце.

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