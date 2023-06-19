Черкаські велосипедисти стали кращими в Україні

Черкаські велосипедисти здобули призові місця на чемпіонаті України. Про це повідомили у пресслужбі управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської ОВА.

За інформацією пресслужби, у місті Турка Львівської області відбувся чемпіонат України в олімпійських видах програм серед чоловіків, жінок, чоловіків до 23 років. Черкащину на змагання представляли 15 спортсменів.

"Привезли нагороди додому двоє спортсменів — Віталій Новаковський та Карина Потьомко. Віталій став чемпіоном України серед чоловіків у роздільному старті на дистанції 40 кілометрів. Спортсмен показав результат 51,42 секунди, обігнавши суперника з Тернополя на одну хвилину. Завдяки цьому результату він поїде на чемпіонат світу. Карина серед юніорок виборола бронзову медаль у груповій гонці. Дівчина подолала дистанцію 60 кілометрів. Її результат — 01:47:06", — йдеться у повідомленні.

Управління у справах сім'ї молоді та спорту ЧОВА

Змагання відбулись з 12 по 18 червня. Участь взяли 130 велосипедистів з 17 команд та областей України, зазначили у пресслужбі.

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