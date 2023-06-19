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На Одещині поліція розслідує стрілянину працівником ТЦК
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На Одещині поліція розслідує стрілянину працівником ТЦК

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На Одещині поліція розслідує стрілянину працівником ТЦК
Поліцейська машина. Ілюстративне фото: УНІАН

На Одещині поліція розслідує конфлікт між чоловіком та працівником ТЦК, який стріляв у повітря на ринку Рені. Про це 19 червня повідомили в пресслужбі поліції Одеської області.

За даними слідства, конфлікт виник під час вручення повістки. Внаслідок чого один з працівників ТЦК вистрілив у повітря зі стартового пістолета. Очевидці події відразу зателефонували в поліцію.

Правоохоронці вилучили зброю, набої, стріляну гільзу. Розслідування триває.

Справу внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ч. 4. ст. 296Хуліганство, вчинене із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

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