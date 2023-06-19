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Команда Дніпропетровщини виборола п'ять медалей на Чемпіонаті України з бадмінтону
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Команда Дніпропетровщини виборола п'ять медалей на Чемпіонаті України з бадмінтону

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Команда Дніпропетровщини виборола п'ять медалей на Чемпіонаті України з бадмінтону
Фото: фейсбук Олександра Пшеничникова

Команда Дніпропетровської області виборола золоту та чотири бронзові медалі на Чемпіонаті України з бадмінтону серед юніорів. Про це повідомив керівник профільного департаменту Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Пшеничников.

За повідомленням, з 15 по 18 червня у Львові пройшов Чемпіонат України з бадмінтону серед юніорів 2007 року народження та молодших.

Чемпіоном України в чоловічій одиночній категорії став Данил Седов.

Денис Мальнєв, Артем Синиця та Данил Седов вибороли також третє місце в чоловічій парній категорії. А Поліна Бараннік в змішаній парній категорії додала до скарбнички команди ще одну бронзову медаль.

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