Команда Дніпропетровської області виборола золоту та чотири бронзові медалі на Чемпіонаті України з бадмінтону серед юніорів. Про це повідомив керівник профільного департаменту Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Пшеничников.

За повідомленням, з 15 по 18 червня у Львові пройшов Чемпіонат України з бадмінтону серед юніорів 2007 року народження та молодших.

Чемпіоном України в чоловічій одиночній категорії став Данил Седов.

Денис Мальнєв, Артем Синиця та Данил Седов вибороли також третє місце в чоловічій парній категорії. А Поліна Бараннік в змішаній парній категорії додала до скарбнички команди ще одну бронзову медаль.

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро