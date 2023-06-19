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До останнього патрона: черкащанин героїчно загинув на Донеччині та не дав "вагнерівцям" зайти в тил
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До останнього патрона: черкащанин героїчно загинув на Донеччині та не дав "вагнерівцям" зайти в тил

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До останнього патрона: черкащанин героїчно загинув на Донеччині та не дав &quot;вагнерівцям&quot; зайти в тил
Колаж: Суспільне

Захисник Петро Дідура з Уманщини героїчно поліг на Донеччині не пустивши "вагнерівців" в тил. Він до останнього патрона боронив рідну землю, розповіли в пресслужбі 516 батальйону.

Петро Дідура мав позивний "Меломан" та обіймав посаду старшого навідника мінометного розрахунку в першій окремій бригаді спеціального призначення ім. Івана Богуна 516 батальйону.

Його історія стала легендарною на передовій, розповіли в пресслужбі батальйону:

"Під час несення бойового чергування поблизу смт Білогорівка в Луганській області, Петро Юрійович помітив ворожу диверсійну групу «Вагнер» та прийняв рішення швидко діяти. Бій, який розгорнувся, був жорстоким та неухильним. Шалений спротив героя змусив ворога відступити, тим самим не дав змогу ворогу зайти в тил. Тривалість бою була настільки великою, що у нашого героя закінчилися всі боєприпаси, проте його мужність та незламний дух боротьби не дав слабини. Побратими не встигли буквально на декілька секунд. В руках Герой тримав автомат націлений в сторону ворога, але сам він вже не дихав".

У пресслужбі додали: виняткова відвага Петра Дідури стала прикладом для інших бійців та стала легендою на передовій. Він — справжній герой, який зробив все можливе, щоб захистити своїх побратимів.

Народився Петро Дідура в селі Краснопілка, Черкаської області.

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