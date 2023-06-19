9-річну дівчинку із селища Кути Косівського району, яку розшукували, знайшли вбитою. Поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві — 34-річного родича загиблої. Він зізнався у скоєному, інформують на Facebook-сторінці поліції Івано-Франківської області.

Як йдеться у дописі, 18 червня о 17:45 до поліції звернувся 40-річний житель селища Кути. Чоловік повідомив, що його 9-річна донька орієнтовно о 15:00 пішла до сестри, однак до неї так і не прийшла. Зв'язок з нею зник, її мобільний телефон був поза зоною досяжності.

Місце злочину у Кутах. Фото: Facebook/Нацполіція в Івано-Франківській області

Орієнтовно о 21:30 косівські поліцейські знайшли в хащах селища Кути тіло дитини з ознаками насильницької смерті. Неподалік був одяг дівчинки.

Поліцейські через камери відеоспостереження з'ясували, що до злочину причетний 34-річний родич загиблої.

34-річний родич дівчинки зізнався у злочині — поліція. Фото: Facebook/Нацполіція в Івано-Франківській області

"Фігурант того дня приїхав у гості до свого двоюрідного брата — батька дівчинки. Невдовзі дитина пішла до сестри, а чоловік рушив за нею. Фігурант запропонував скоротити дорогу і так заманив її у хащі. Там він зґвалтував і задушив дівчинку", — йдеться у дописі.

Речі загиблої 9-річної дитини. Фото: Facebook/Нацполіція в Івано-Франківській області

За кілька годин підозрюваного, раніше судимого за злочини проти статевої недоторканості та проти власності, затримали в селищі Кути.

Наразі затриманому готують оголошення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого п.п. 2, 10 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

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