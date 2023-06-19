У неділю, 18 червня у Сидоровому на міні підірвались двоє чоловіків, які разом з родиною поїхали на відпочинок на Сіверський Донець. Один з чоловіків загинув. Про це повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

"Сімʼя - батько, мати, дорослий син із дружиною та їхня маленька дитина - поїхали відпочивати на Сіверський Донець. Чоловіки спробували підійти до річки і підірвалися на міні МОН-50. Це трапилося на очах у жінок та дитини", — розповів Вадим Лях.

Вадим Лях додав, що 50-річний батько загинув на місці. Життя сина намагаються врятувати лікарі.

"Ще раз наполегливо наголошую: відпочинок на природі у нашій місцевості наразі неможливий! Його ціна вартує дуже дорого!", — наголосив Вадим Лях.

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