В Олександрійській центральній міській лікарні на Кіровоградщині роблять операції зі встановлення кардіостимуляторів. Для цього співпрацюють з Полтавським кардіоцентром. Про це розповіла лікарка інтервенційної кардіохірургії Юлія Резніченко.

Кардіостимулятори пацієнтам встановлює полтавський лікар Євген Люлька. Він приїздить для цього в Олександрію. Решту робіт – обстеження й підготовку пацієнтів – забезпечують олександрійські лікарі.

За словами лікарки, кардіостимулятор можна порівняти з механічною частиною серця. Пристрій встановлюють при аритміях, коли ліки не допомагають.

"Коли серце не може самостійно вирішувати, який ритм потрібно задавати, або взагалі не працює в певні моменти, ця механічна частинка його стимулює. Кардіостимулятори бувають різні за виробником і ступенем дії".

Пристрої встановлюють за гроші пацієнтів. "У нас поки що немає бюджетного забезпечення по кардіостимуляторах, – говорить Юлія Резніченко. – Ми вже подали заявку на пакет медичних послуг, щоб ці кардіостимулятори стали безплатними. Очікуємо, що наприкінці цього чи на початку наступного року держава зможе нас ними забезпечити".

Також Олександрійська міська лікарня – одна з двох на Кіровоградщині, де є ангіограф. Цей пристрій ще є в обласному кардіологічному центрі. Завдяки йому проводять рентгенологічне дослідження судин серця. Дивляться, чи є там звуження та інші патології.

"Ангіограф функціонує в нас з 2018 року. Але був брак кадрів. Тому ми почали формувати команду і вже з березня цього року так працюємо, – розповіла лікарка. – Коронарографія – це звичайна рутинна діагностична процедура. І нині ми можемо забезпечувати її на місці, щоб люди не їхали в інші місто чи область".

Якщо артерія звужена, то в неї можуть встановити стент – каркас з дроту циліндричної форми. Він розширює просвіт судини й допомагає попередити інфаркти й стенокардії. За словами головного лікаря Віктора Приходька, цю процедуру (стентування) здешевлять уже цього літа.

"Матеріали для коронарографії за бюджетні гроші є. Також найближчим часом ми придбаємо витратні матеріали, щоб проводити й стентування. Це катетери, стенти, провідники. Це все буде коштом бюджету. Наприкінці місяця у нас для їх виділення планується сесія. Тобто ми максимально наблизимо сучасну допомогу до наших мешканців".