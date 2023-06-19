Протягом минулої доби, 18 червня, російські військові обстріляли 22 населені пункти Запорізької області. Троє людей дістали поранення.

Про це сьогодні, 19 червня, повідомили в Запорізькій ОВА з посиланням на інформацію Національної поліції.

Внаслідок обстрілів отримали травми жінки 60 та 66 років в Преображенці та жителька Оріхова.

Наслідки обстрілів, Запорізька область, червень 2023 року. Фото: ЗОВА

Загалом військові РФ завдали 105 ударів:

двічі атакували з авіації Оріхів та Левадне;

застосували БПЛА по Малинівці;

9 разів обстріляли з РСЗВ Гуляйполе, Новодарівку, Новоселівку, Гуляйпільське, Кам'янське, П'ятихатки;

завдали 92 артудари по Гуляйполю, Залізничному, Преображенці, Єгорівці, Темирівці, Білогір'ю, Чарівному, Степовому та інших селах.

"Наразі зафіксовано руйнування 14 цивільних об'єктів: квартир, будинків, гаражів, прибудинкових споруд", — йдеться в повідомленні.

Наслідки обстрілів, Запорізька область, червень 2023 року. Фото: ЗОВА

У ЗОВА зазначають, що вночі росіяни атакували передмістя обласного центру:

"На щастя, обійшлося без руйнувань та постраждалих".

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