Протягом минулої доби, 18 червня, російські військові обстріляли 22 населені пункти Запорізької області. Троє людей дістали поранення.
Про це сьогодні, 19 червня, повідомили в Запорізькій ОВА з посиланням на інформацію Національної поліції.
Внаслідок обстрілів отримали травми жінки 60 та 66 років в Преображенці та жителька Оріхова.
Наслідки обстрілів, Запорізька область, червень 2023 року. Фото: ЗОВА
Загалом військові РФ завдали 105 ударів:
- двічі атакували з авіації Оріхів та Левадне;
- застосували БПЛА по Малинівці;
- 9 разів обстріляли з РСЗВ Гуляйполе, Новодарівку, Новоселівку, Гуляйпільське, Кам'янське, П'ятихатки;
- завдали 92 артудари по Гуляйполю, Залізничному, Преображенці, Єгорівці, Темирівці, Білогір'ю, Чарівному, Степовому та інших селах.
"Наразі зафіксовано руйнування 14 цивільних об'єктів: квартир, будинків, гаражів, прибудинкових споруд", — йдеться в повідомленні.
Наслідки обстрілів, Запорізька область, червень 2023 року. Фото: ЗОВА
У ЗОВА зазначають, що вночі росіяни атакували передмістя обласного центру:
"На щастя, обійшлося без руйнувань та постраждалих".
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