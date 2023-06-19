На Одещині 5-річна дитина ледь не потонула в басейні

5-річна дівчинка ледь не потонула в басейні Чорноморська на Одещині. Дитину екстрено доправили до лікарні. Про це повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області.

Медики діагностували дівчинці неповне утоплення у прісній воді. Їй надали медичну допомогу та доправили до лікарні.

"Шановні батьки, опікуни, педагоги та тренери, пильнуйте малечу біля водоймів, навіть якщо це дитячий басейн!", — зазначили в повідомленні.

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