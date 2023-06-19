ВійнаНовиниРегіониВідеоТекстиРозслідуванняУкраїна-ЄСВОЄННІ ЗЛОЧИНИ РФКорупціяЗброяCovid-19
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Під час обстрілу Ізюмщини з артилерії був поранений чоловік
Вторгнення Росії в УкраїнуВІЙНАМЕДИЦИНАРегіони

Під час обстрілу Ізюмщини з артилерії був поранений чоловік

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Під час обстрілу Ізюмщини з артилерії був поранений чоловік
Медики центру екстреної медичної допомоги. Фото: Харківська ОВА

Армія РФ обстріляла село Першотравневе Ізюмського району.

Під час обстрілу поранень зазнав 65-річний чоловік, його ушпиталили, йдеться у зведенні керівника ОВА Олега Синєгубова 19 червня.

За його даними, протягом доби був поранений і 35-річний житель Липців Харківського району.

"Минулої доби ворог з артилерії та мінометів обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського, Богодухівського та Ізюмського районів", — сказано у повідомленні.

Підписуйтесь на новини Харкова та області в Facebook, Viber, Instagram, Telegram, Youtube

Вибір редакції
Президент РФ Володимир Путін і лідер Білорусі Олександр Лукашенко, 9 травня 2023
Ядерна зброя РФ в Білорусі — навіщо Росія її там розміщує та що про це думають білоруси й союзники України
Порятунок людей з Херсона після підриву Каховської ГЕС
"Влада РФ не дала вивезти тварин з "Казкової Діброви". Як триває евакуація на Херсонщині
Наслідки прориву Каховської ГЕС
"Руські вчора тут плавали човнами, свою шосту роту шукали". Як минає третя доба потопу в окупації
Зооволонтери рятують тварин у підтоплених районах Херсона
"Не їмо і не спимо, возимо їх туди-сюди". Як волонтери рятують тварин у Херсоні
Рятувальна операція у Херсоні через підрив Каховської ГЕС
"Не залишайте мене тут". Як місцевих евакуюють у підтопленому Херсоні. Фоторепортаж

Дізнайтесь більше
Ряд компаній компанії допоможуть тисячам українських біженців у Європі з роботою
Ряд компаній компанії допоможуть тисячам українських біженців у Європі з роботою
Російська армія обстріляла Запоріжжя та передмістя — ОВА
Російська армія обстріляла Запоріжжя та передмістя — ОВА
Маляр: ворог кинув усі сили, щоб зупинити наступ
Маляр: ворог кинув усі сили, щоб зупинити наступ
Система ППО SAMP/T розгорнута і захищає Україну – Макрон
Система ППО SAMP/T розгорнута і захищає Україну – Макрон
На початок