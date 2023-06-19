Під час обстрілу Ізюмщини з артилерії був поранений чоловік

Армія РФ обстріляла село Першотравневе Ізюмського району.

Під час обстрілу поранень зазнав 65-річний чоловік, його ушпиталили, йдеться у зведенні керівника ОВА Олега Синєгубова 19 червня.

За його даними, протягом доби був поранений і 35-річний житель Липців Харківського району.

"Минулої доби ворог з артилерії та мінометів обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського, Богодухівського та Ізюмського районів", — сказано у повідомленні.

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