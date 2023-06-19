За минулу добу на Донеччині не було постраждалих від обстрілів

Минулої доби, 18 червня, у Донецькій області не було загиблих чи поранених від обстрілів РФ. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Кириленко додав. що уточнено інформацію про загиблого в селищі Тоненьке, який загинув раніше.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну на Донеччині загинули 1566 людей, поранення отримали 3705 людей. Точну кількість загиблих та поранених у Волновасі та Маріуполі встановити неможливо.

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