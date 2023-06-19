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Гелікоптер, 12 дронів, 18 артсистем та 630 солдатів. Генштаб назвав втрати військ РФ за добу
ГенштабВторгнення Росії в УкраїнуРОСІЯПодіїВійна

Гелікоптер, 12 дронів, 18 артсистем та 630 солдатів. Генштаб назвав втрати військ РФ за добу

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Російський військовий
Російський військовий. Ілюстративне фото: АР

Станом на ранок 19 червня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 220 450 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За добу російське військо втратило 630 солдатів.

З техніки росіяни втратили:

  • танків ‒ 3989 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7735 (+6) од,
  • артилерійських систем – 3865 (+18) од,
  • РСЗВ – 610 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 370 (+6) од,
  • літаків – 314 (+0) од,
  • гелікоптерів – 305 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3383 (+12),
  • крилаті ракети ‒ 1211 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6613 (+42) од,
  • спеціальна техніка ‒ 526 (+4).

Дані уточнюються.

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