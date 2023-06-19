Станом на ранок 19 червня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 220 450 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За добу російське військо втратило 630 солдатів.

З техніки росіяни втратили:

танків ‒ 3989 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 7735 (+6) од,

артилерійських систем – 3865 (+18) од,

РСЗВ – 610 (+0) од,

засоби ППО ‒ 370 (+6) од,

літаків – 314 (+0) од,

гелікоптерів – 305 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3383 (+12),

крилаті ракети ‒ 1211 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6613 (+42) од,

спеціальна техніка ‒ 526 (+4).

Дані уточнюються.