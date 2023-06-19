Станом на ранок 19 червня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 220 450 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За добу російське військо втратило 630 солдатів.
З техніки росіяни втратили:
- танків ‒ 3989 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7735 (+6) од,
- артилерійських систем – 3865 (+18) од,
- РСЗВ – 610 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 370 (+6) од,
- літаків – 314 (+0) од,
- гелікоптерів – 305 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3383 (+12),
- крилаті ракети ‒ 1211 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6613 (+42) од,
- спеціальна техніка ‒ 526 (+4).
Дані уточнюються.