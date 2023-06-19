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Російська армія завдала ударів по Очакову на Миколаївщині
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Російська армія завдала ударів по Очакову на Миколаївщині

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Російська армія завдала ударів по Очакову на Миколаївщині
Вулиця міста Очаків. Миколаївська область. 23 травня 2023 року. Фото: Валентина Гурова/Суспільне Миколаїв

Протягом доби 18 червня російські військові завдали артилерійських обстрілів по місту Очаків Очаківської громади. Травмованих немає.

Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація.

18 червня о 17:34 армія Російської Федерації завдала артилерійських ударів по місту Очаків Миколаївського району. Серед людей травмованих і загиблих, а також руйнувань немає.

За інформацією районних військових адміністрацій, у місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день 18 червня та ніч 19 червня минули без обстрілів.

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