Російська армія завдала ударів по Очакову на Миколаївщині

Протягом доби 18 червня російські військові завдали артилерійських обстрілів по місту Очаків Очаківської громади. Травмованих немає.

Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація.

18 червня о 17:34 армія Російської Федерації завдала артилерійських ударів по місту Очаків Миколаївського району. Серед людей травмованих і загиблих, а також руйнувань немає.

За інформацією районних військових адміністрацій, у місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день 18 червня та ніч 19 червня минули без обстрілів.

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