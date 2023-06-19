ВійнаНовиниРегіониВідеоТекстиРозслідуванняУкраїна-ЄСВОЄННІ ЗЛОЧИНИ РФКорупціяЗброяCovid-19
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Через повідомлення про замінування у Дніпрі обстежили понад 40 шкіл
МІНУВАННЯДСНСМІСЦЕВА ВЛАДАРегіони

Через повідомлення про замінування у Дніпрі обстежили понад 40 шкіл

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Через повідомлення про замінування у Дніпрі обстежили понад 40 шкіл
Суспільне Дніпро

Минулої доби, 18 червня, до кол-центру СБУ надійшло повідомлення про замінування гімназій у Дніпрі. Про це сказано в повідомленні міської ради Дніпра.

За інформацією з міськради, обстежили 41 об'єкт.

Будь-яких вибухових та небезпечних для життя чи здоров’я пристроїв, вибухових речовин або схожих на них предметів не виявили.

Яке покарання за неправдиве повідомлення про мінування

За законом про неправдиве повідомлення про мінування, передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро

Вибір редакції
Президент РФ Володимир Путін і лідер Білорусі Олександр Лукашенко, 9 травня 2023
Ядерна зброя РФ в Білорусі — навіщо Росія її там розміщує та що про це думають білоруси й союзники України
Порятунок людей з Херсона після підриву Каховської ГЕС
"Влада РФ не дала вивезти тварин з "Казкової Діброви". Як триває евакуація на Херсонщині
Наслідки прориву Каховської ГЕС
"Руські вчора тут плавали човнами, свою шосту роту шукали". Як минає третя доба потопу в окупації
Зооволонтери рятують тварин у підтоплених районах Херсона
"Не їмо і не спимо, возимо їх туди-сюди". Як волонтери рятують тварин у Херсоні
Рятувальна операція у Херсоні через підрив Каховської ГЕС
"Не залишайте мене тут". Як місцевих евакуюють у підтопленому Херсоні. Фоторепортаж

Дізнайтесь більше
У Борозенському на Херсонщині на російській міні підірвався чоловік
У Борозенському на Херсонщині на російській міні підірвався чоловік
Уряд скорегував плани розмінування територій України
Уряд скорегував плани розмінування територій України
На Чернігівщині із 18 тисяч гектарів сільськогосподарських земель розмінували 16 гектарів
На Чернігівщині із 18 тисяч гектарів сільськогосподарських земель розмінували 16 гектарів
Понад 3 тис. вибухонебезпечних предметів: як працюють вибухотехніки Нацполіції Сумщини після повномасштабного вторгнення
Понад 3 тис. вибухонебезпечних предметів: як працюють вибухотехніки Нацполіції Сумщини після повномасштабного вторгнення
На початок