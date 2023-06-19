Через повідомлення про замінування у Дніпрі обстежили понад 40 шкіл

Минулої доби, 18 червня, до кол-центру СБУ надійшло повідомлення про замінування гімназій у Дніпрі. Про це сказано в повідомленні міської ради Дніпра.

За інформацією з міськради, обстежили 41 об'єкт.

Будь-яких вибухових та небезпечних для життя чи здоров’я пристроїв, вибухових речовин або схожих на них предметів не виявили.

Яке покарання за неправдиве повідомлення про мінування

За законом про неправдиве повідомлення про мінування, передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

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