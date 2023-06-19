За добу на Дніпропетровщині ліквідували 19 пожеж на відкритих територіях

Протягом доби 18-го червня пожежно-рятувальні підрозділи Дніпропетровщини здійснили 19 виїздів для ліквідації пожеж на відкритих територіях. Про це повідомили в управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Загальна площа знищених вогнем екосистем становила понад 7 гектарів.

Так, у селі Високе Першотравненської громади Нікопольського району вогнеборці ліквідували займання сухої рослинності на площі два гектари.

Неподалік села Бородаївка Верхньодніпровської громади Кам’янського району надзвичайники ліквідували загоряння сухостою.

Займання в екосистемах виникли також на землях Девладівської та Карпівської територіальних громад Криворізького району, на території Новоолександрівської громади Дніпровського району, на землях Васильківської громади Синельниківського району, на території Юр’ївської громади Павлоградського району, на землях Губиниської громади Новомосковського району, а також у містах Кривий Ріг, Жовті Води, П’ятихатки, Верхівцеве та Дніпро.

Що відомо про пожежі в екосистемах Дніпропетровщини

Нині на Дніпропетровщині триває період пожежної небезпеки і кількість займань на відкритих територіях зростає.

У більшості випадків ці пожежі спричинені людським фактором: мешканці нашого регіону або свідомо підпалюють суху рослинність, або нехтують правилами пожежної безпеки.

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