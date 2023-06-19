Сили оборони 18 червня уразили пункт управління російської армії та 20 переобладнаних човнів в тимчасово окупованому Скадовському районі Херсонської області. Також знищили два польові пункти боєпостачання у Каховському районі.

Про це в Telegram повідомив речник Оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

Також за його словами, ракетно-артилерійські підрозділи разом з Повітряними силами за добу знищили 103 військовослужбовців РФ, 50 одиниць техніки, дві великокаліберні гармати типу "«Гіацинт-Б" та радіорелейну станцію розгортання зв’язку.

Раніше в ОК "Південь" повідомили, що зранку 17 червня Сили оборони знищили над Херсонщиною черговий російський БпЛА типу Zala. Також завдали ударів по позиціях протиповітряної оборони та скупченню живої сили військ РФ в Скадовському та Херсонському районах.

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