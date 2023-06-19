Російські військові о третій годині ранку 19 червня обстріляла Херсон, снаряди влучили у дві автозаправні станції в різних районах міста та територію автопідприємства. Про це в марафоні "Єдині новини" повідомив керівник пресофісу ОВА Олександр Толоконніков.

"Це спочатку був обстріл Корабельного району, влучили по автозаправній станції і будинки також обстрілювали. Слава Богу без постраждалих. Потім переорієнтувалися і почали гатити по району, який поблизу від центру. Влучили ще по одній заправці, вона загорілась. Також — по автопідприємству, там автобуси загорілися. Відомостей про постраждалих поки немає", — сказав Толоконніков.

За даними ОК "Південь", на території херсонського міського автопарку внаслідок обстрілів знищені вісім автобусів.

Під вогнем 18 червня опинилися Херсон, Ромашкове, Берислав. Обійшлося без людських втрат, повідомив в Telegram речник ОК "Південь" Владислав Назаров.

Загалом російська армія упродовж 18 червня армія РФ 35 разів обстріляла Херсонську область, випустила 261 снаряд з мінометів, артилерії та "Градів". Влучили у житлові квартали, одна людина поранена. Повідомив в Telegram голова ОВА Олександр Прокудін.

Внаслідок російських обстрілів у Херсоні вночі горіли газовий резервуар на одній з заправок міста та складські приміщення підприємства. На місце пожежі виїхало три одиниці техніки та 15 людей особового складу, повідомила у Telegram ДСНС України.

Раніше Генштаб повідомив, що російська армія 18 червня завдала авіаційного удару по Козацькому Херсонської області. Також з артилерії обстріляла Михайлівку, Новодмитрівку, Гаврилівку, Качкарівку, Берислав, Томарине, Веселе, Козацьке, Бургунку, Вірівку, Іванівку, Антонівку, Херсон, Дніпровське, Кізомис, Софіївку, Миролюбівку, йдеться в повідомленні.

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