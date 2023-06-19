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Чотириста вісімдесят перший день війни. Хроніка подій в Одеській області
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Чотириста вісімдесят перший день війни. Хроніка подій в Одеській області

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Чотириста вісімдесят перший день війни. Хроніка подій в Одеській області
Українській військові, зображення ілюстративне. Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

У ніч 19 червня російська армія атакувала Одещину чотирма ракетами, які були збиті поблизу узбережжя. Влучань немає. Більше про події в регіоні читайте у хроніці Суспільного.

На Одещині поліція розслідує стрілянину працівником ТЦК

На Одещині поліція розслідує конфлікт між чоловіком та працівником ТЦК, який стріляв у повітря на ринку Рені. Про це 19 червня повідомили в пресслужбі поліції Одеської області.

За даними слідства, конфлікт виник під час вручення повістки. Внаслідок чого один з працівників ТЦК вистрілив у повітря зі стартового пістолета. Очевидці події відразу зателефонували в поліцію.

Правоохоронці вилучили зброю, набої, стріляну гільзу. Розслідування триває.

Справу внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ч. 4. ст. 296 Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Чотири ракети, спрямовні на Одещину, збила ППО

На Одещину російські військові спрямували чотири ракети, які були збиті поблизу узбережжя ППО. Про це 19 червня в ефірі "Єдині новини" повідомила начальниця координаційного пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк.

Вона зазначила, що атака була з Чорного моря із ймовірним використанням ракет типу "Калібр" з підводного човна. Влучань не було.

"Пуски з підводного човна вважаються складними для виявлення, але все ж таки сили протиповітряної оборони відпрацювали відмінно. Всі чотири ракети, які були спрямовані на Одещину, було знищено на підльоті до узбережжя", — розповіла Гуменюк.

19 червня повітряну тривогу в регіоні оголосили о 01:59. О 02:17 Одеська ОВА повідомила про роботу ППО. О 02:17 було чутно вибухи. У Повітряних силах зазначили, що вибухи – робота ППО. О 02:47 дали відбій повітряної тривоги.

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