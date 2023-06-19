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ППО збила чотири ракети, спрямовані на Одещину
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ППО збила чотири ракети, спрямовані на Одещину

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ППО збила чотири ракети, спрямовані на Одещину
Запуск ракети. Фото: Генштаб ЗСУ

На Одещину російські військові спрямували чотири ракети, які збила ППО поблизу узбережжя. Про це 19 червня в ефірі "Єдині новини" повідомила начальниця координаційного пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк.

Вона зазначила, що атака була з Чорного моря із ймовірним використанням ракет типу "Калібр" з підводного човна. Влучань не було.

"Пуски з підводного човна вважаються складними для виявлення, але все ж таки сили протиповітряної оборони відпрацювали відмінно. Всі чотири ракети, які були спрямовані на Одещину, було знищено на підльоті до узбережжя", — розповіла Гуменюк.

19 червня повітряну тривогу в регіоні оголосили о 01:59. О 02:17 Одеська ОВА повідомила про роботу ППО. О 02:17 було чутно вибухи. У Повітряних силах зазначили, що вибухи – робота ППО. О 02:47 дали відбій повітряної тривоги.

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