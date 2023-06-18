Спортсмени Одеської області здобули золоту та дві срібні медалі на чемпіонаті України з пляжного волейболу, який відбувся в Києві. Про це 18 травня повідомили в НОК України.

Єва Сердюк з Чорноморська стала чемпіонкою та отримала "золото". Вона гратиме на чемпіонаті Європи. Павло Плотнік з Роздільної та одесит Нікіта Ангелов завоювали срібні медалі через помилки під час гри, таким чином вони програли чемпіонам два очки в кожній з партій – 24:26, 21:23

Волейболісти з Одещини. Фото: НОК в Одеській області

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