Життя Харкова та області у фото: 12-18 червня

Порятунок тварин з підтопленого Херсона, наслідки обстрілу області, тренінги для військових та реставрація Євангеліє — яким був тиждень, дивіться у підбірці Суспільне Харків.

Наслідки удару РФ по Хорошевому під Харковом

РФ застосувала ракету "Калібр", щоб вдарити по Хорошевому під Харковом близько 03:40 12 червня. Внаслідок атаки зруйнований двоповерховий будинок на території садового підприємства.

Наслідки обстрілу Хорошевого під Харковом. 12 червня 2023 року. Фото: Дмитро Гребінник/Суспільне Харків

У деокупованій Великій Комишувасі третій місяць відновлюють електрику

Наталя Жукова — одна з 78 жителів села Велика Комишуваха, які повернулися до населеного пункту після деокупації. В оселі жінки у червні відновили електропостачання, проте повністю село зможуть заживити впродовж двох місяців. Як місцеві жителі жили без світла, води та газу — читайте у матеріалі.

Наталя Жукова на тлі побитого обстрілами паркану, червень 2023 року. Фото: Юлія Токар/Суспільне Харків

У Харкові шукають перетримки для врятованих у Херсоні тварин

Волонтери привезли до Харкова врятованих котів та собак у Херсоні. Їх прийняла організація "Порятунок тварин Харків". Волонтери шукають для них тимчасові домівки.

Врятовані тварини з Херсона, Харків, червень 2023 року. Фото: Олександра Новосел/Суспільне Харків

Як військовослужбовців на Харківщині навчають основ тактичної медицини

Інструктори центру тактичної медицини "Схід" проводять тренінги для військовослужбовців на Харківщині. На заняттях бійців навчають зупиняти кровотечі, накладати турнікети та евакуйовувати поранених з поля бою.

Тренінг з тактичної медицини для військовослужбовців, Харківщина, червень 2023 року. Фото: Олександра Новосел/Суспільне Харків

83-річна тренерка зі скелелазіння відновила заняття у Харкові

Лілія Самсонова — 83-річна майстерка спорту у скелелазінні та лижних перегонах. За 60 років роботи виховала більш як десяток майстрів спорту, готувала до змагань чемпіонів світу та Європи. У районі П'ятихаток, які пів року були під російськими обстрілами, тренерка відновила заняття зі скелелазіння й набирає нових вихованців.

83-річна тренерка Лілія Самсонова відновила заняття зі скелелазіння у П'ятихатках. Харків, червень 2023 року. Фото: Суспільне Харків/Олександр Ставицький

У Харкові почали реставрувати 300-річне Євангеліє, врятоване музейниками від окупантів в Ізюмі

У Харкові почали реставрувати 300-річне Євангеліє, врятоване під час окупації Ізюма. Його до міста привезли у квітні. Видання було надруковане ще за часів гетьмана Івана Мазепи, потім зберігалося в Ізюмському краєзнавчому музеї. Працівниця закладу Діна Листопад сховала пам'ятку від окупантів, щоб ті не викрали експонат. Нині над відновленням стародруку працюють харківські реставратори.

Врятоване в Ізюмі Євангеліє почали реставрувати у Харкові. Червень 2023 року. Фото: Лариса Говина/Суспільне Харків

Як у Харкові працює центр реабілітації дітей "Гіппократ", поки директор — у війську

Центр медичної реабілітації та паліативної допомоги "Гіппократ" у Харкові вже понад рік працює без директора — очільник центру Роман Марабян став на захист України на початку повномасштабної війни. Нині у центрі лікують дітей, відновлюють після операцій немовлят та допомагають батькам психологічно. Паралельно з цим працівники центру вірять у перемогу і скоріше повернення Марабяна на робоче місце у Харкові.

Як у Харкові працює центр реабілітації дітей "Гіппократ", поки директор — у війську. Червень, 2023. Фото: Суспільне Харків

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