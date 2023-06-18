У Часовому Ярі 80% людей, які залишились — це літні люди

У Часовому Яру залишається близько тисячі людей, 80% з них — це літні люди. В переважній більшості вони відмовляються від евакуації.

Про це в ефірі марафону "Єдині новини" повідомив начальник Часовоярської міської військової адміністрації Сергій Чаус.

За його інформацією, до повномасштабного вторгнення РФ в Україну у місті проживало 13 тисяч людей. На сьогодні залишилось близько тисячі.

"У Часовому ярі дуже повільно відбувається евакуація. 80% людей які залишились - це люди похилого віку. З ними дуже складно працювати в цьому напрямку. Не хочуть вони виїжджати та покидати свої домівки", — розказав Чаус.

Також він повідомив, що до Часового Яру постійно завозять гуманітарну допомогу. Люди забезпечені речами першої необхідності.

"Проблемним питанням залишається вода. Але це питання ми намагаємось вирішувати. До цього у нас було заживлено два мікрорайони міста. Зараз ми підсилили організацію підвозу води. Нам допомагають і волонтери і ДСНС", — розказав він.

Він додав, що обстріли міста з боку армії РФ відбуваються щодня.

"Зараз ситуація дуже складна, обстріли не зупиняються. Представники РФ використовують всю наявну зброю, все летить до нас", — додав він.

Читайте всі новини Донбасу в Telegram, Viber, Facebook, YouTube та Instagram