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Пауерліфтер з Полтави Анатолій Новописьменний став абсолютним чемпіоном світу
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Пауерліфтер з Полтави Анатолій Новописьменний став абсолютним чемпіоном світу

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Пауерліфтер з Полтави Анатолій Новописьменний став абсолютним чемпіоном світу
IPF

17 червня полтавець Анатолій Новописьменний на чемпіонаті Світу з класичного пауерліфтингу став абсолютним чемпіоном, піднявши в сумі 940 кілограмів і встановивши два світових рекорди. Про це Суспільному стало відомо з офіційної трансляції змагань.

Полтавець здобув «золото» у ваговій категорії до 105 кілограмів, піднявши в сумі 940 кілограмів (присід - 362,5 кг, жим лежачи - 225 кг, станова тяга - 352,5 кг).

Полтавець Анатолій Новописьменний став абсолютним чемпіоном світу
Анатолій Новописьменний - абсолютним чемпіон світу. IPF

Під час чемпіонату Світу, який цьогоріч відбувається на Мальті, українець встановив два рекорди світу (присід та сума). Друге місце посів швед Єміль Норлінг (905 кілограмів) та лівієць Абдула Мохамад (902,5 кілограмів)

Хто такий Анатолій Новописьменний

26-річний Анатолій Новописьменний - триразовий чемпіон світу з класичного пауерліфтингу. Неодноразовий призер чемпіонатів Європи та Світу. Тренує його полтавець Олександр Рагулін.

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