У Львові прощаються з воїнами Олегом Дідухом та Богданом Дідухом

Сьогодні, 19 червня, у Львові попрощаються з Олегом Дідухом і Богданом Дідухом, які захищали Україну. Чин похорону військовослужбовців розпочнеться в 11:00 у Гарнізонному храмі. Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

О 11:30 відбудеться міська церемонія прощання на площі Ринок. Поховають воїнів на Личаківському кладовищі.

Олег Дідух — львів'янин. Йому було 52 роки.

Олег Дідух. Фото: Львівська міська рада

Олег Дідух навчався у львівській Середній загальноосвітній школі №60.

Після завершення навчання працював слюсарем-збірником радіоелектронної апаратури у Приватному акціонерному товаристві "Львівський електроламповий завод "Іскра". Проходив військову службу у місті Санкт-Петербург (тоді – Ленінград).

У мирний час працював наладником склоформуючої машини. Захоплювався рибальством та збиранням грибів.

Із початком повномасштабного вторгнення російської федерації Росії вступив до лав територіальної оборони. Виконував завдання у складі 125-ї окремої бригади територіальної оборони регіонального управління "Захід" Сил територіальної оборони ЗСУ.

Олег Дідух загинув 16 червня. У Олега Дідуха залишилися дружина, донька, мати та сестра.

Богдан Дідух — львів'янин. Йому було 33 роки.

Богдан Дідух. Суспільне Львів

Богдан Дідух навчався у Середній загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №55 Львова. Здобував вищу освіту на кафедрі електроенергетики та систем управління НУ "Львівська політехніка".

У мирний час працював у Регіональній філії "Львівська залізниця", потім – у будівельній сфері. Захоплювався футболом. Був головним арбітром Федерації футболу Кам’янеччини та членом багатьох аматорських футбольних і футзальних клубів Львова.

Із початком повномасштабного вторгнення Росії активно займався волонтерською діяльністю. Згодом став на захист Батьківщини до лав 1-го окремого Феодосійського батальйону морської піхоти 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського Військово-Морських Сил ЗСУ. Вірив у неминучу перемогу над окупантами.

Богдан Дідух загинув 13 червня. У нього залишилися донька, дружина, батьки, брат.