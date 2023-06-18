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Російські військові обстріляли два населених пункти Харківщини вдень 18 червня: поранено чоловіка
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Російські військові обстріляли два населених пункти Харківщини вдень 18 червня: поранено чоловіка

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Російські військові обстріляли два населених пункти Харківщини вдень 18 червня: поранено чоловіка
Липці, Харківщина, наслідки російської окупації, 24 вересня 2022 року. Фото: Суспільне Харків/В'ячеслав Мавричев

Військові РФ обстріляли Липці та Куп'янськ вдень 18 червня. У Липцях внаслідок обстрілу поранення дістав 35-річний чоловік.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

За попередніми даними, Липці обстріляли з міномета близько 15:00: пошкоджені житлові будинки та автівки. У Куп'янську внаслідок обстрілів пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди та автомобілі.

Обстріли розслідують як порушення законів та звичаїв війни.

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